СКР возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на город Котовск

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Атака украинских дронов на город Котовск Тамбовской области будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, "в ночь на 11 января 2025 года украинскими вооруженными формированиями с использованием БПЛА произведена атака по территории Тамбовской области".

Как отмечается, "в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома".

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Утром врио главы Тамбовской области Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что в ночь на субботу в Котовске беспилотники атаковали два многоквартирных дома, есть пострадавшие. Позднее он сообщил о семи пострадавших в результате атаки БПЛА на многоэтажки в регионе.