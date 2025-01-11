Беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу в Котовске Тамбовской области беспилотники атаковали два многоквартирных дома, есть пострадавшие, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения", - написал Первышов в своем телеграм-канале.

По его словам, жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения.