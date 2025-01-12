Власти заявили, что почти 10 км побережья очищено от мазута за сутки в Крыму

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 36 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Крыму за сутки, сообщила в воскресенье министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Собрано 36,18 т. загрязненного грунта и песка, очищено 9,61 км береговой линии (осталось очистить 3 км - о. Тузла)", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

В общей сложности загрязнение нефтепродуктами выявили на девяти участках в шести муниципалитетах республики, о чем ранее в воскресенье сообщили в главке МЧС по Крыму.

Шевцова добавила, что за день выявили и очистили загрязнение на площади 48 кв. метров в акватории, а также спасли 99 птиц. Уборкой занимались 976 человек и 216 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.