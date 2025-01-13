Что случилось этой ночью: понедельник, 13 января

Президент Хорватии переизбрался, Барселона выиграла суперкубок Испании, рейтинг Макрона стремится к историческому минимуму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Хорватии Миланович добился переизбрания. Премьер отказался его поздравлять.

- "Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу. Матч закончился со счетом 5:2.

- Власти заявили, что почти 10 км побережья очищено от мазута за сутки в Крыму. Убрано более 36 тонн загрязненного грунта.

- Опрос показал, что рейтинг Макрона опустился до 21%. Этот показатель почти достигает его исторического минимума в период протестного движения "желтых жилетов".