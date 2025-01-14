Аэропорт Саратова возобновил работу после ограничений

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В саратовском аэропорту "Гагарин" запрет приема и отправки рейсов отменили в 10:30 по Москве, сообщила Росавиация.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - сообщает ведомство.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что утром во вторник в результате атак БПЛА были повреждены промышленные предприятия в Саратове и Энгельсе.