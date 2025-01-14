Контакты между Россией и США поддерживаются военными и дипломатами

В Кремле отметили технический уровень этих связей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Между Москвой и Вашингтоном есть определенные контакты технического уровня, но политического диалога на высоком уровне как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком уровне, на высшем уровне как не было, так и нет", - сказал Песков.

Его попросили прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден с начала СВО поддерживали непрямые контакты.

Что касается возможной подготовке к встрече Путина с избранным президентом Дональдом Трампом, то в Кремле новой информации на этот счет нет.

"Чего-то нового, что требовало бы комментария, в настоящий момент нет", - сказал Песков, комментируя очередное заявление Трампа о намерении "очень скоро" встретиться с Путиным.