Ограничения на работу аэропорта Уфы сняты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в международном аэропорту "Уфа" днем во вторник, сняты, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В 15:00 местного времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку 11 воздушных судов: девять самолетов, выполнявших рейсы в Уфу; два самолета, следовавших в Ижевск", - пояснил Кореняко.

Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Аэропорт принадлежит Башкирии.