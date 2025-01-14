Поиск

Ограничения на работу аэропорта Уфы сняты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в международном аэропорту "Уфа" днем во вторник, сняты, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В 15:00 местного времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку 11 воздушных судов: девять самолетов, выполнявших рейсы в Уфу; два самолета, следовавших в Ижевск", - пояснил Кореняко.

Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Аэропорт принадлежит Башкирии.

Уфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на Байкале из-за тонкого льда

Туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на Байкале из-за тонкого льда

В Госдуму внесут законопроекты о защите образования от иноагентов

В Госдуму внесут законопроекты о защите образования от иноагентов

Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать самолеты

"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Два предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения при атаке дронов

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе233 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });