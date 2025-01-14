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Володин обсудил с Путиным планы и приоритеты Госдумы на весеннюю сессию

Основным приоритетом названо совершенствование законодательной базы для поддержки Вооруженных сил РФ и участников СВО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая во вторник первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил приоритетные задачи палаты парламента и план ее работы.

"Хочу рассказать о встрече с нашим президентом, которая состоялась вчера. Мы обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед Государственной думой, планы работы. И по поручению президента, он попросил это сделать, хочу передать всем депутатам Государственной думы пожелание успешной работы", - сказал Володин.

Он отметил, что сессия очень продолжительная, и "президент надеется на депутатский корпус". "Вы знаете, он очень многое сделал для того, чтобы Дума, в целом парламент, стал более эффективным, передав часть полномочий Государственной Думе, чтобы граждане могли через своих депутатов участвовать в управлении нашей страной. Ну и, конечно, чтобы мы работали на конечный результат, делали все для того, чтобы качество росло принимаемых решений, поэтому передаю вам такие пожелания от президента. Надеюсь, что мы оправдаем надежды его", - добавил председатель Госдумы.

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Он сообщил, что в законодательном портфеле Думы находится 1057 законопроектов. Основным приоритетом работы Госдумы в предстоящую сессию Володин назвал совершенствование законодательной базы для поддержки Вооруженных сил РФ.

"Этот год для нас особый, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и год Защитника Отечества. Поэтому мы должны в первую очередь спрашивать с себя и, конечно, делать все для того, чтобы не подвести наших ребят, которые сегодня в окопах защищают нашу страну, поэтому мы должны заботиться о них, их семьях, и нам надо много еще сделать", - сказал Володин.

По его словам, сформирована система, принято 124 закона, но ее надо постоянно совершенствовать. "На рассмотрении сегодня находятся 19 законопроектов. Они касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, а также предоставления дополнительных льгот детям участников специальной военной операции", - сообщил председатель Госдумы.

Он напомнил, что депутаты ждут от правительства внесения законопроекта во исполнение поручения президента в отношении военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, с тем, чтобы приравнять их к участникам специальной военной операции.

"Как только законопроект поступит в Государственную Думу, надеюсь, что вы поддержите, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем все для того, чтобы этот вопрос был решен. Достижение целей специальной военной операции, поставленных президентом, для нас жизненно необходимо", - отметил Володин.

Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин
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