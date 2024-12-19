Володин ожидает принятия закона о статусе воюющих в Курской области уже в январе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Закон, который позволит воюющим в Курской области получить статус участников специальной военной операции, может быть принят уже в январе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы... уже инициировали со своей стороны необходимые запросы в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус, как участники специальной военной операции", - сказал Володин.

Проблему о статусе воюющих в Курской области подняли их жены на "Прямой линии" с президентом. Они сказали, что эти военные считаются участниками контртеррористической операции (КТО), поэтому не имеют право на выплаты, положенные участникам СВО.

"Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю", - сказал Владимир Путин и потребовал исправить ситуацию с выплатами.

"Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет", - пообещал он.

После этого председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о приравнивании к ветеранам боевых действий тех, кто принимает участие в боевых действиях в режиме КТО, в частности, в Курской области, еще в августе был подготовлен и направлен на получение отзыва в правительство. Нилов выразил надежду, что отзыв будет скоро получен, а проект - принят.