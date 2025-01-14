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Володин отметил недоработку министерств в устранении дефицита кадров

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарной сессии, что отдельные министерства недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей.

"Ряд министерств недорабатывает, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно, - сказал он. - Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий; это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании".

По словам Володина, в целом "удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью, по многим вопросам идет совместная работа на конечный результат, но есть и такие, малоприятные, моменты". Он выразил надежду, что "удастся в течение сессии эти вопросы вынести на обсуждение с тем, чтобы ситуация изменилась к лучшему".

Кроме того, в Госдуме ждут от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию Россию семей трудовых мигрантов.

"Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы. И надеюсь, что как только предложение поступит от правительства, мы с вами постараемся эффективно организовать рассмотрение этих вопросов", - отметил Володин.

Он напомнил, что в 2024 году Госдума приняла 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

"Люди ждут от нас решений, поэтому мы, со своей стороны, должны также понимать ответственность, но хотелось бы, чтобы правительство слышало парламент, понимало, что сейчас крайне важно с их стороны такие законопроекты подготовить, с тем, чтобы мы могли их уже рассмотреть в ходе весенней сессии", - добавил Володин.

Он также назвал приоритетами работы Думы поддержку многодетных семей, защиту детей от деструктивного контента в интернете, охрану их здоровья от потребления опасных веществ, курительных смесей, вейпов, энергетиков, - "всего, что может нанести вред ребенку", а также защиту граждан от мошенничества по телефону в интернете и снижение нагрузки на школьников.

"Я перечисляю темы, которые нам обозначают постоянно на встречах граждане. И мы должны с вами в своей работе выделять их как приоритеты, и делать все, со своей стороны, чтобы решения были приняты, проблемы решены", - сказал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума правительство
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