Путин отметил сохраняющийся дефицит медицинских кадров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В последние годы в России отмечался приток медицинских специалистов, однако их все еще не хватает, сообщил на "Прямой линии" президент Владимир Путин.

"Министерство здравоохранения старается привлечь как можно больше абитуриентов, и этот процесс идет. Мы начали доплачивать в небольших населенных пунктах врачам и медсестрам, и это тоже имеет значение. Мы видим впервые за предыдущие годы такой приток - 17,5 тысячи специалистов. Но их все-таки не хватает", - сказал он.

Задачей местных органов власти он назвал распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене здравоохранения.

"Наша главная проблема с кадрами - это проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас стационары есть, и там работают врачи и доктора, там практически с кадрами вопроса нет, а в первичном звене есть. Из этого вытекает понятный вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах", - сказал Путин.

Президент отметил, что, если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены. "В то же время в первичном звене здравоохранения - в поликлиниках, в районных больницах - там есть проблемы. Задача местных органов власти в области здравоохранения распределить нагрузку", - заявил Путин.

"Необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена, и все это, безусловно, нужно делать с гораздо лучшим темпом, чем было до сих пор", - добавил президент.