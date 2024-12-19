Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Путин отметил сохраняющийся дефицит медицинских кадров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В последние годы в России отмечался приток медицинских специалистов, однако их все еще не хватает, сообщил на "Прямой линии" президент Владимир Путин.

"Министерство здравоохранения старается привлечь как можно больше абитуриентов, и этот процесс идет. Мы начали доплачивать в небольших населенных пунктах врачам и медсестрам, и это тоже имеет значение. Мы видим впервые за предыдущие годы такой приток - 17,5 тысячи специалистов. Но их все-таки не хватает", - сказал он.

Задачей местных органов власти он назвал распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене здравоохранения.

"Наша главная проблема с кадрами - это проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас стационары есть, и там работают врачи и доктора, там практически с кадрами вопроса нет, а в первичном звене есть. Из этого вытекает понятный вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах", - сказал Путин.

Президент отметил, что, если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены. "В то же время в первичном звене здравоохранения - в поликлиниках, в районных больницах - там есть проблемы. Задача местных органов власти в области здравоохранения распределить нагрузку", - заявил Путин.

"Необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена, и все это, безусловно, нужно делать с гораздо лучшим темпом, чем было до сих пор", - добавил президент.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Минздрав Прямая линия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе

Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин за 4 часа 26 минут ответил более чем на 70 вопросов

Путин: "Прямая линия - 2024"

Итоги года с Владимиром Путиным. Главное

Итоги года с Владимиром Путиным. Главное
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путину доложили о задержании в Словакии украинских диверсантов

Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент считает, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше

Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин по теме захоронения тела Ленина призвал не совершать шаги, раскалывающие общество

Путин по теме захоронения тела Ленина призвал не совершать шаги, раскалывающие общество
Путин: "Прямая линия - 2024"

Нехватку физраствора президент объяснил проблемой с ценой на упаковку

Воронежский студент получил 16 лет по делу о госизмене

Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент Путин предложил Google и YouTube изменить "контур работы" в России

Президент Путин предложил Google и YouTube изменить "контур работы" в России
Хроники событий
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });