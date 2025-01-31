Бишкек призвал не создавать в ЕАЭС преград для трудовой миграции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы призвал членов ЕАЭС не создавать преграды для трудовой миграции.

"Условия, созданные для реализации одной из целей евразийской интеграции - обеспечение свободы передвижения трудовых ресурсов внутри Евразийского экономического союза, что является большим достижением. В связи с этим мы выступаем за то, чтобы принимаемые на национальном уровне государствами-членами объединения меры регулирования миграции в практическом применении не создавали преград на едином рынке труда", - сказал он.

По его словам, необходимо повысить уровень интеграции, находить оптимальные решения для обеспечения свободного передвижения трудовых ресурсов.

Кроме того, Касымалиев предложил участникам объединения развивать туризм в рамках ЕАЭС.

"Важнейшим аспектом для экономического развития и благосостояния наших стран является формирование устойчивой транспортно-логистической системы. Одним из важных направлений интеграционных процессов является туризм. Потенциал этого сектора остается нераскрытым, что требует наших совместных усилий. Предлагаю ЕЭК провести анализ возможных вариантов стимулирования внутреннего туризма в Союзе", - отметил Касымалиев.