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Дума отклонила законопроект 2023 года о введении обратного акциза на каучук

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник отклонила законопроект о введении обратного акциза для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго.

Законопроект (№343052-8) был принят в первом чтении 1 июня 2023 года. Предполагалось, что вычет получат организации-подписанты с размером чистых активов 7 млрд руб. и выше, подпадающие под одно из условий: наличие производственных мощностей по полимеризации изопрена и (или) бутадиена или наличие договора на оказание услуг по производству синтетического каучука из принадлежащего компании сырья. Предложенный тогда предельный срок действия соглашения с Минэнерго - 10 лет.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, объемы возмещения акциза на синтетический каучук могли составить в 2024 году 3,5 млрд рублей, в 2025 году - 2,2 млрд рублей (оценка на основе прогноза Минэнерго РФ, подготовленного в 2023 году об объемах производства синтетического каучука, полученного путем полимеризации бутадиена и путем полимеризации изопрена).

В декабре комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить этот законопроект.

"Мы получили письмо, что законопроект утратил актуальность, и предлагается его вернуть в первое чтение и отклонить", - заявила тогда заместитель председателя комитета Ольга Ануфриева.

В ходе обсуждения представитель Минфина РФ пояснил, что производителям каучуков будет оказываться поддержка, но неналоговыми методами, добавив, что с "инициаторами" согласовано снятие законопроекта с рассмотрения.

После покупки "ТАИФ" крупнейшим производителем синтетического каучука в России стал "СИБУР". Также этот эластомер выпускают ГК "Титан", "Татнефть" и ряд других компаний.

Госдума
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