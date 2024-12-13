Комитет Думы рекомендовал отклонить законопроект об обратном акцизе на каучук

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал вернуть в первое чтение и отклонить законопроект о введении обратного акциза для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго.

"Мы получили письмо, что законопроект утратил актуальность, и предлагается его вернуть в первое чтение и отклонить", - заявила на заседании зампредседателя комитета Ольга Ануфриева.

В ходе обсуждения представитель Минфина объяснил, что производителям каучуков будет оказываться поддержка, но неналоговыми методами, добавив, что с "инициаторами" согласовано снятие законопроекта с рассмотрения.

1 июня 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 343052-8 о введении с 1 января 2024 года обратного акциза для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго. Предполагалось, что вычет получат организации-подписанты с размером чистых активов 7 млрд рублей и выше, подпадающие под одно из условий: наличие производственных мощностей по полимеризации изопрена и (или) бутадиена или наличие договора на оказание услуг по производству синтетического каучука из принадлежащего компании сырья. Предельный срок действия соглашения - 10 лет.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, объемы возмещения акциза на синтетический каучук могли составить в 2024 году 3,5 млрд рублей, в 2025 году - 2,2 млрд рублей (оценка на основе прогноза Минэнерго, подготовленного в 2023 году об объемах производства синтетического каучука, полученного путем полимеризации бутадиена и путем полимеризации изопрена).

После покупки "ТАИФа" крупнейшим производителем синтетического каучука в России стал "СИБУР". Также этот эластомер выпускают ГК "Титан", "Татнефть" и ряд других компаний.