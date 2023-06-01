Законопроект о введении с 2024 года обратного акциза на каучук принят в I чтении

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит с 1 января 2024 года обратный акциз для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго.

Документ (№343052-8) правительство внесло в парламент в конце апреля.

Размер обратного акциза будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке (в НК вводится показатель ЦTSR-20), а также бутан и бутадиен на роттердамском рынке (показатели ЦBUTANE и ЦBDE соответственно). Данные показатели будет рассчитывать ФАС в порядке, установленном правительством, и размещать на своем портале до истечения 10 календарных дней, следующих за днем окончания налогового периода (месяц).

"С целью ограничения объема выпадающих доходов федерального бюджета предельная величина "обратного" акциза устанавливается на уровне 9 тыс. 150 руб. на тонну произведенного синтетического каучука. В обратной ситуации, в случае благоприятной биржевой конъюнктуры на цены на натуральный каучук и сырье для производства синтетического каучука предусматривается уплата налогоплательщиком акциза в пределах ранее возмещенных сумм, проиндексированных на значение 1,0033 за каждый месяц", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вычет смогут получить компании, подписавшие соглашение с Минэнерго не позднее 31 декабря 2024 г. Подписать его могут организации с размером чистых активов 7 млрд руб. и выше, подпадающие под одно из условий: наличие производственных мощностей по полимеризации изопрена и (или) бутадиена или наличие договора на оказание услуг по производству синтетического каучука из принадлежащего компании сырья. Предельный срок действия соглашения - 10 лет.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, объемы возмещения акциза на синтетический каучук могут составить в 2024 году 3,5 млрд рублей, в 2025 году – 2,2 млрд рублей. Оценка 2024 года основана на прогнозируемых Минэнерго РФ объемах производства синтетического каучука, полученного путем полимеризации бутадиена (СКД), – 305 тыс. тонн в год, и полученного путем полимеризации изопрена (СКИ) – 230 тыс. тонн, а также данных по прогнозируемым котировкам на бутадиен, бутан, натуральный каучук.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на долю СКИ и СКД приходится примерно 50% – порядка 750 тыс. тонн в год – от всех выпускаемых в стране синтетических каучуков.

После покупки "ТАИФ" крупнейшим производителем синтетического каучука в России стал "СИБУР". Также его выпускают ГК "Титан", "Татнефть" и ряд других компаний.