Пожар в здании военного госпиталя в Туле полностью потушен

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя в Туле полностью завершились в 17:32, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее власти региона сообщали о произошедшем в понедельник пожаре в здании военного госпиталя на улице Советской в центре Тулы. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Из здания было эвакуировано 57 человек. На лечении в госпитале находились военнослужащие-срочники. Погибших и пострадавших нет.

Здание, в котором ныне располагается военный госпиталь, постройки середины XIX века. Ранее в нем размещались первая в городе женская гимназия и торговые ряды.

Как отметил Миляев, здание является объектом культурного наследия и будет восстановлено. Собственником здания является Минобороны России.