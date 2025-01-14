Поиск

Здание военного госпиталя в Туле восстановят после пожара

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Здание военного госпиталя в Туле, где накануне произошел крупный пожар, будет восстановлено, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Собственник здания - министерство обороны РФ - планирует и дальше эксплуатировать его. Сегодня в Тулу приезжали представители данного ведомства. Побывали на объекте, обсудили вместе с сотрудниками регионального правительства и городской администрации план работ. После изготовления проекта будет проведен капитальный ремонт или реставрационные работы", - написал Миляев в своем телеграм-канале во вторник.

Губернатор отметил, что как только сотрудники МЧС завершат свои работы, специалисты приступят к остеклению окон, частичной покраске фасада и временному закрытию кровли, чтобы придать зданию эстетичный вид.

Это займет определенное время, ведь здание - объект культурного наследия, добавил Миляев.

Ранее власти региона сообщали о произошедшем в понедельник пожаре в здании военного госпиталя. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Из здания было эвакуировано 57 человек. На лечении в госпитале находились военнослужащие срочной службы. Погибших и пострадавших нет.

Здание, в котором ныне располагается военный госпиталь, постройки середины XIX века. Ранее в нем размещалась первая в городе женская гимназия и торговые ряды.

Дмитрий Миляев Тула Тульская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Саратовской области после атаки дронов ввели межмуниципальный режим ЧС

РКН сообщил об оперативном восстановлении работы интернета

РКН сообщил об оперативном восстановлении работы интернета

Телеком-операторы РФ заявляют, что сбои в Рунете не связаны с работой их сетей

Интернет-пользователи в России столкнулись с масштабным сбоем

Интернет-пользователи в России столкнулись с масштабным сбоем

Минюст предложил увеличить размеры штрафов в связи с инфляцией по 36 статьям УК

Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вести Россия и США

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что 146 украинских дронов сбиты за сутки вне зоны СВО

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5696 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });