Здание военного госпиталя в Туле восстановят после пожара

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Здание военного госпиталя в Туле, где накануне произошел крупный пожар, будет восстановлено, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Собственник здания - министерство обороны РФ - планирует и дальше эксплуатировать его. Сегодня в Тулу приезжали представители данного ведомства. Побывали на объекте, обсудили вместе с сотрудниками регионального правительства и городской администрации план работ. После изготовления проекта будет проведен капитальный ремонт или реставрационные работы", - написал Миляев в своем телеграм-канале во вторник.

Губернатор отметил, что как только сотрудники МЧС завершат свои работы, специалисты приступят к остеклению окон, частичной покраске фасада и временному закрытию кровли, чтобы придать зданию эстетичный вид.

Это займет определенное время, ведь здание - объект культурного наследия, добавил Миляев.

Ранее власти региона сообщали о произошедшем в понедельник пожаре в здании военного госпиталя. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Из здания было эвакуировано 57 человек. На лечении в госпитале находились военнослужащие срочной службы. Погибших и пострадавших нет.

Здание, в котором ныне располагается военный госпиталь, постройки середины XIX века. Ранее в нем размещалась первая в городе женская гимназия и торговые ряды.