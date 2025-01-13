Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник днем в здании военного госпиталя, расположенного в центре Тулы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В здании военного госпиталя на ул. Советской в Туле произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы", - говорится в сообщении.

Погибших или пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих, отмечается в сообщении.