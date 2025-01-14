Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей ограничено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 21:40 мск 14 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что введенные ограничения действуют до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.