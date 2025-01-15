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Из пострадавших в катастрофе в Актау россиян в больницах остаются трое

Шестерых уже выписали

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В больницах остаются трое россиян, пострадавших в крушении самолета Azerbaijan Arilines под Актау, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Прогноз для них - благоприятный.

Шестеро пострадавших, в том числе ребенок, выписаны из больниц под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния здоровья.

Embraer 190 компании AZAL разбился 25 декабря под Актау при заходе на посадку. Самолет следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 15 января 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Алексей Кузнецов Минздрав Azerbaijan Arilines
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