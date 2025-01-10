Пятеро пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пятеро россиян, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау, остаются на лечении в стационарах федеральных центров и находятся в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов журналистам в пятницу.

По его словам, состояние девочки, пострадавшей в авиакатастрофе, улучшилось, она выписана из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.

25 декабря вблизи Актау рухнул пассажирский Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.