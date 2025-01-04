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В Бразилии начали расшифровку "черных ящиков" разбившегося под Актау самолета

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Бразилии 3 января началась расшифровка "черных ящиков" самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился в конце декабря возле казахстанского Актау, сообщает азербайджанское информагентство Report со ссылкой на бразильский портал G1.

Данные с черных ящиков будут анализироваться с участием специалистов ВВС Бразилии (Forca Aerea Brasileira - FAB).

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"Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия", - уточнили в FAB.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

29 декабря Минтранс Казахстана сообщил, что все 17 международных экспертов, среди которых представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и компании-производителя Embraer, прибыли в Актау для расследования причин крушения самолета AZAL.

30 декабря Казахстан отправил бортовые самописцы азербайджанского самолета на расшифровку в CENIPA.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 04 января 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Азербайджан Баку Грозный Azerbaijan Airlines (AZAL)
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