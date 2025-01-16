Роспотребнадзор ведет мониторинг в связи с вспышкой вируса Марбург в Танзании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков в связи с вспышкой вируса Марбург в Танзании, сообщили журналистам в ведомстве.

По данным, которые приводит Роспотребнадзор, в Танзании зафиксирована вспышка заболевания с подозрением на лихорадку Марбург, восемь из девяти заболевших скончались.

В пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний. В 2013 году сотрудниками центра "Вектор" Роспотребнадзора разработана тест-система для идентификации вируса.

Также сотрудниками "Вектора" разработана вакцина для профилактики болезни, вызванной вирусом Марбург.

"Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность. Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний. В настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения", - напомнили в ведомстве.



