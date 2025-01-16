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Федорко покидает банк "ДОМ.РФ", предправления станет его зам Грицкевич

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Артем Федорко с 16 января покидает пост председателя правления банка "ДОМ.РФ", правление возглавит Максим Грицкевич, занимавший пост зампреда кредитной организации, сообщил банк.

Федорко возглавлял банк с 2018 года, с 2015 года также занимал позицию заместителя генерального директора госкорпорации "ДОМ.РФ". Под его руководством банк досрочно завершил план финансового оздоровления, добился лидирующих позиций в ипотечно-строительном сегменте и вошел в число 10-крупнейших банков страны по размеру активов. Банкир принял решение сосредоточиться на собственных проектах, говорится в сообщении кредитной организации.

"Артем Федорко был одним из авторов ряда ключевых финансовых инструментов в жилищной сфере. При его участии были разработаны дизайн ипотечного кредита, механизм секьюритизации и инструменты проектного финансирования, инфраструктурных облигаций. Его вклад способствовал качественному развитию рынка жилищного строительства. Уверен, что высокий профессионализм позволит Артему реализоваться в любых направлениях, которые он дальше для себя рассматривает. Желаю ему больших успехов в дальнейшем пути", - заявил через пресс-службу гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Максим Грицкевич работает в группе "ДОМ.РФ" с 2018 года. В периметр его работы на посту заместителя председателя правления банка входило управление системой банковских рисков всех направлений бизнеса, в том числе оценка сделок проектного финансированию застройщиков, процедур принятия решений в ипотечном кредитовании, контроль достаточности капитала и финансовой устойчивости банка. До прихода в банк "ДОМ.РФ" занимал руководящие посты в Сбербанке и Райффайзенбанке, курировал направления стратегического риск-менеджмента, методологии и контроля рисков, финансового контроллинга и планирования, управления финансовой информацией.

Совет директоров банка принял решение назначить Грицкевича на должность председателя правления сроком на 5 лет, говорится в материалах кредитной организации.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. За 9 месяцев 2024 года чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО составила 58,1 млрд рублей, увеличившись более чем на 58% год к году. Активы группы составили 5,1 трлн рублей, собственные средства - 365,2 млрд рублей. В состав госкорпорации входит одноименный банк, который по итогам третьего квартала 2024 г. занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Российские власти в 2025 году планируют провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ". Правительство на первом этапе предлагает продать 1-5% акций "ДОМ.РФ", что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

Артем Федорко Виталий Мутко Правительство Максим Грицкевич ДОМ.РФ
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