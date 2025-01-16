В Красноярском крае отравились 32 постояльца санатория

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Минусинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о массовом отравлении отдыхающих в санатории "Сосновый бор", сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, 16 января пожилые отдыхающие после завтрака стали жаловаться на резкое ухудшение состояния здоровья.

"У граждан наблюдались признаки кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 5 госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхало более 100 человек", - сказано в пресс-релизе.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

Прокуратура края организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в санатории.