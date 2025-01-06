Поиск

Группа туристов из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено из-за отравления нескольких туристов из Москвы на базе отдыха в городе Октябрьском (Башкирия), сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение об отравлении 15 туристов из города Москвы на одной из баз отдыха в городе Октябрьский. Сообщается, что восемь взрослых и семеро детей почувствовали ухудшение здоровья, в последующем они покинули базу и обратились за медицинской помощью в городе Уфе с признаками ротавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается о неудовлетворительных санитарных условиях в местах размещения гостей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Башкирия Москва СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом
Военная операция на Украине

Российская армия взяла под контроль город Курахово в Донбассе

У православных верующих наступил рождественский сочельник

У православных верующих наступил рождественский сочельник

Семь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Выброс мазута впервые зафиксировали на территории Судака

Разлив мазута в Керченском проливе

Порядка 102 тыс. тонн грунта с мазутом собрано на черноморском побережье Кубани

Разлив мазута в Керченском проливе

В Севастополе собрали уже более 80 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе собрали уже более 80 тонн загрязненного мазутом грунта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5659 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе143 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });