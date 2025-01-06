Группа туристов из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено из-за отравления нескольких туристов из Москвы на базе отдыха в городе Октябрьском (Башкирия), сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение об отравлении 15 туристов из города Москвы на одной из баз отдыха в городе Октябрьский. Сообщается, что восемь взрослых и семеро детей почувствовали ухудшение здоровья, в последующем они покинули базу и обратились за медицинской помощью в городе Уфе с признаками ротавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается о неудовлетворительных санитарных условиях в местах размещения гостей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).