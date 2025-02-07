Отстраненный владелец "Главпродукта" оспорил передачу основного юрлица Росимуществу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company, российские активы которой (холдинг "Главпродукт") в октябре по указу президента Владимира Путина были переданы во временное управление Росимуществу, оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу основного юридического лица холдинга - ООО "Промсельхозинвест".

Как сообщается в материалах суда, Universal Beverage Company обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Росимуществу о признании недействительным решения, на основании которого подано заявление (по форме Р13014 вх.№ 28025А от 29.01.2025 г.) о внесении изменений в ЕГРЮЛ или в учредительные документы ООО "Промсельхозинвест".

Компания также подала заявление об обеспечительных мерах, которое суд не поддержал. Она просила запретить налоговым органам вносить в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, любые изменения в отношении ООО "Промсельхозинвест", регистрировать любые изменения в устав этой компании, а также производить любые регистрационные действия в отношении ООО. Заявление мотивировано тем, что непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований.

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать", - говорится в определении суда.

Следующее заседание суда назначено на 11 марта.

Кроме того, Universal Beverage Company подала еще три иска в Арбитражный суд Москвы. В качестве ответчика в них указаны АО "ВТБ Регистратор", третьих лиц - Росимущество, ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", ООО "Промсельхозинест", "Орелпродукт". Других подробностей пока нет. На запрос "Интерфакса" в "Главпродукте" не ответили.

Судебное заседание по одному из исков назначено на 20 марта, по другим оставлены без движения до 24 февраля.

Помимо "Промсельхозинвеста", перечень переданных активов во временное управление Росимущества состоит из 8 входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный завод".

По данным РБК, в декабре 2024 года Universal Beverage Company обратилась с письмом к руководителю администрации президента Антону Вайно и заявила о незаконности смены владельцев у ее предприятий, отмечая, что "временное управление, согласно указу президента (№ 302 от 25 апреля 2023 года), не предполагает смены собственника". Письмо за подписью президента Universal Beverage Company и акционера группы "Главпродукт" Леонида Смирнова было отправлено 6 декабря.

Согласно этому документу, у компаний группы "Главпродукт" начали меняться собственники. В настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО "Верховский молочно-консервный завод", АО "Главпродукт" и АО "Орелпродукт" указано Росимущество. Это подтверждается и выписками из реестра акционеров, с которыми ознакомился РБК. Перевод акций в реестрах акционеров "напрямую свидетельствует о нарушении указа президента", писала Universal Beverage Company.

По данным ЕГРЮЛ на 7 февраля, собственниками "Главпродукта" и Верховского молочно-консервного завода значится "Промсельхозинвест". Собственник "Орелпродукта" не указан.

"Главпродукт" был основан в 1999 году.

По данным РБК, основатель группы и ее единственный бенефициар Леонид Смирнов является гражданином США.

Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает в почти 10%, молочной - около 7%, рыбной - до 3%.