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Песков призвал не ждать изменения санкционной политики США при Трампе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новая администрация США существенно не изменит отношения к вопросу антироссийских санкций, здесь не нужно предаваться чрезмерным ожиданиям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может", - сказал он.

Так он прокомментировал заявление кандидата на пост министра финансов США Скотта Бессента о том, что он поддержит ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности, если избранный президент Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к мирным переговорам по Украине.

"Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. То есть в случае неподдержания он просто ушел бы в отставку", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США
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