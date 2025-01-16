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Команда Трампа готовит предложения по санкциям против российской нефти

Она также разрабатывает предложение о мощных санкциях против Ирана, думает насчет позиции по Венесуэле

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Советники избранного президента США Дональда Трампа готовят предложения как по дальнейшим санкциям против российского нефтяного сектора, так и по возможному ослаблению санкционного режима в данной сфере, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Так, команда Трампа прорабатывает серию рекомендаций на случай, если следующая администрация придет к выводу, что РФ готова к решению украинского кризиса. "Эти рекомендации включают в себя жесты доброй воли со стороны США, которые помогут российским нефтяным компаниям", - пишет агентство.

"Второй набор предложений - это дальнейшие санкции, чтобы усилить уже существующие ограничительные меры и, таким образом, получить больший рычаг давления", - отмечается в сообщении.

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При этом собеседники предупреждают, что данная работа пока - на ранних этапах. Кроме того, по их мнению, нет гарантий, что Трамп в итоге захочет использовать подготавливаемые опции.

Также помощники Трампа прорабатывают и идеи для санкционной политики в отношении Ирана и Венесуэлы.

В сообщении указывается, что "среди ключевых советников Трампа есть консенсус насчет необходимости вернуться к стратегии максимального давления на Тегеран. Для начала планируется ввести мощный пакет санкций против основных нефтяных структур Ирана". Предполагается, что такие меры могут ввести уже в феврале.

В случае с Венесуэлой, по данным источников агентства, ситуация более сложная, так как в ходе первого президентского срока Трампа в Каракасе, в целом, смогли справиться с американской "политикой максимального давления". Не удалось существенно повлиять на Венесуэлу и за время президентства Джо Байдена. Кроме того, важным фактором является то, что с Венесуэлой работают американские нефтяные компании, такие, как Chevron Corp.

США Дональд Трамп РФ Иран Венесуэла нефть
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