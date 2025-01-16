Кандидат на пост главы Минфина США готов наращивать давление на российскую нефтянку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Минфина США Скотт Бессент на слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения будет готов, если это потребуется, к введению дополнительных санкций против России, в частности ее нефтяных компаний, чтобы повлиять на позицию Москвы по Украине.

"Если я буду утвержден и если президент Трамп попросит о таких мерах, то я на 100% буду поддерживать введение новых санкций, в особенности в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, до таких уровней, которые приведут к тому, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он.

Он также указал, что, по его мнению, санкции администрации президента США Джо Байдена против России долгое время были "недостаточно объемными", так как она "слишком переживала о том, что цены на энергоресурсы очень сильно вырастут во время выборов в США". При этом, как отметил Бессент, в итоге Байден и его команда ввели все же подобные масштабные ограничения в преддверии инаугурации Трампа, создав проблемы высоких цен на нефть не для себя, а уже для следующей администрации.

Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов в конце ноября. По словам избранного президента США, Бессент "пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов".

Бессенту 62 года. За свою карьеру работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman, а также в фирме Soros Fund Management.