Путин заявил о востребованности консультаций Москвы и Тегерана по международным вопросам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что консультации России и Ирана по международной повестке крайне востребованы.

"Крайне востребованы консультации по международной повестке, в целом, в мире и, конечно, в регионе", - сказал Путин он на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Прошу передать самые наилучшие пожелания религиозному лидеру Ирана господину Хаменеи. Мы знаем, что все, что делается на ирано-российском треке, находится под его личным контролем", - добавил он.

Путин также напомнил, что на встрече будет подписан российско-иранский договор о всеобъемлющем партнерстве.

"Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве... Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия", - сказал он.

Путин также выразил уверенность, что новый договор, в частности, "будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей": "Хотя, в целом, набранный темп я считаю вполне приемлемым".