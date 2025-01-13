Президенты России и Ирана проведут переговоры 17 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В пятницу, 17 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ, сообщила пресс-служба.