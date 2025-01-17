Суд 3 февраля продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры к камчатским бизнесменам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ленинский суд Владивостока отложил до 3 февраля рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и "Камчатским морским пароходством", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судья озвучила ходатайства ряда компаний о привлечении к рассмотрению дела в качестве третьих лиц. Это те компании, на имущество которых наложены обеспечительные меры, однако ответчиками они не являются. Суд в удовлетворении этих ходатайств отказал.

Также суд не стал удовлетворять ходатайства ряда компаний об исключении из числа ответчиков, о переносе рассмотрения дела в другой суд (предлагался вариант и переноса в суд на Камчатке), в том числе в арбитражный.

При этом суд удовлетворил ходатайство ряда физлиц-ответчиков о сохранении минимальной суммы на счетах для возможности удовлетворения базовых потребностей - приобретения продуктов, медикаментов, оплату коммунальных услуг и т.д.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд иск к восьми юрлицам и 46 физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По мнению ведомства, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний "Терминал", приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля. Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей.

В частности, суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество ответчиков - земельные участки, жилые и нежилые помещения в Петропавловске-Камчатском (в том числе имущество порта), селе Паратунка Камчатского края, а также жилые и нежилые здания в Сочи, а также запретил им открывать новые банковские счета и совершать регистрационные действия с недвижимостью. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, связанное с ответчиками, причем часть из этих юрлиц уже ликвидирована.

По данным ЕГРЮЛ, "Камчатское морское пароходство" принадлежит Иванчею. Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии - между Владивостоком и Камчаткой (Петропавловск-Камчатский), Владивостоком и Сахалином (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из 8 судов. Ежегодная выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Иванчей также является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский - крупнейший порт Камчатского края, расположен на берегу незамерзающей Авачинской бухты. Порт находится в непосредственной близости к международным судоходным линиям, которые проходят на расстоянии 150-200 морских миль от восточного побережья Камчатки.