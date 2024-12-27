Суд 17 января рассмотрит крупный иск Генпрокуратуры РФ к камчатским бизнесменам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока назначил на 17 января рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и "Камчатским морским пароходством", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, где в пятницу проводилась подготовка к разбирательству.

К моменту предварительного заседания в суд поступили ходатайства об исключении ненадлежащих ответчиков, о выделении части требований в отдельное производство, об отмене обеспечительных мер и другие. Суд планирует рассмотреть их в ходе разбирательства по существу.

Представитель прокуратуры в ходе предварительного заседания отметила, что не исключает уточнения исковых требований. При этом ответчики настаивали на переносе рассмотрения дела из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, где проживают 36 из 45 ответчиков. Они поясняли, что, учитывая наложенный арест на средства, проблематично совершать дорогостоящие перелеты из одного региона в другой. Однако прокуратура мотивировала место рассмотрения двумя причинами: местом регистрации "Камчатского морского пароходства" (Владивосток) и возможностью влияния основных ответчиков на ход судебных разбирательств в родном регионе.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к 8 юрлицам и 46 физлицам. Основные ответчики - Юрий Зубарь (в 2013-2020 годах зампред правительства Камчатского края), Александр Иванчей (в 1997-2011 годах депутат Законодательного собрания того же региона) и Владимир Балакаев (в 2012-2019 годах заместитель министра имущественных и земельных отношений).

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". В исковом заявлении (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") говорится, что речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт г. Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По мнению ведомства, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний "Терминал", приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля. Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей.

Суд наложил обеспечительные меры, арестовав имущество ответчиков (земельные участки, жилые и нежилые помещения в Петропавловске-Камчатском (в том числе имущество порта), селе Паратунка Камчатского края, жилые и нежилые здания в Сочи, движимое и недвижимое имущество), а также запретив им открывать новые банковские счета и совершать регистрационные действия с недвижимостью. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, связанное с ответчиками, причем часть из этих юрлиц уже ликвидирована.

По данным ЕГРЮЛ, "Камчатское морское пароходство" принадлежит Иванчею. Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии - между Владивостоком и Камчаткой (Петропавловск-Камчатский), Владивостоком и Сахалином (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из 8 судов. Ежегодная выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Также Иванчей является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский - крупнейший порт Камчатского края, расположен на берегу незамерзающей Авачинской бухты. Порт находится в непосредственной близости к международным судоходным линиям, которые проходят на расстоянии 150-200 морских миль от восточного побережья Камчатки.