Генпрокуратура РФ планирует взыскать в пользу РФ активы, связанные с главным портом Камчатки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход РФ ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и "Камчатским морским пароходством", говорится в определении суда (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

В числе ответчиков – 46 физлиц, основные из которых – Юрий Зубарь (в 2013-2020 годах зампред правительства Камчатского края), Александр Иванчей (в 1997-2011 годах депутат Законодательного собрания того же региона) и Владимир Балакаев (в 2012-2019 годах заместитель министра имущественных и земельных отношений). Также в числе ответчиков указаны 8 юрлиц, в том числе "Камчатское морское пароходство", сам порт в ответчиках не числится. Генпрокуратура считает, что Зубарь, Иванчей и Балакаев, занимая государственные должности, нарушили запрет на приобретение хозсубъектов, владение ими и ведение предпринимательской деятельности.

Откуда дровишки

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". В определении суда не перечислено, какие конкретно активы намерен взыскать истец, указано лишь, что получены они "в нарушение законодательства о противодействии коррупции".

Ведомство установило, что Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний "Терминал", приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля.

Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей.

"Указанные действия Зубаря, Балакаева и Иванчея и иных связанных с ними физических и юридических лиц повлекли необоснованное ограничение конкуренции на рынке морских грузоперевозок, дискриминацию участников Северного завоза и неправомерное увеличение тарифов для организаций-потребителей и населения Камчатского края", - приводит суд позицию Генпрокуратуры РФ.

После увольнения с государственной службы в апреле 2020 года Зубарь легализовал теневые доходы, приобретя "высоколиквидное имущество". Так, с июля 2020 года по май 2023 года он приобрел 13 объектов недвижимого имущества в Сочи совокупной площадью 2,373 тыс. кв. метров, которые оформил на себя и своих родственников.

На сайте суда говорится, что иск зарегистрирован 9 декабря, начата подготовка к судебному разбирательству. Предварительное заседание пройдет 27 декабря.

Арестовать и запретить

Генпрокуратура также заявила о необходимости принятия обеспечительных мер, которые суд удовлетворил. Ведомство мотивировало ходатайство тем, что ответчики могут отчуждать имущество в пользу третьих лиц.

Так, суд наложил арест на имущество ответчиков и запретил совершение определенных действий. В частности, суд наложил арест на земельные участки, жилые и нежилые помещения в Петропавловске-Камчатском (в том числе имущество порта), селе Паратунка Камчатского края, а также жилые и нежилые здания в Сочи. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, связанное с ответчиками, причем часть из этих юрлиц уже ликвидирована. Тем не менее, суд наложил арест на всё движимое и недвижимое имущество физлиц и юрлиц, запретил регистрационные действия с их недвижимостью; арестовал 100% долей в уставных капиталах всех юрлиц. Причем останавливать производственные процессы в этих юрлицах суд тоже запретил. Физлицам также запрещено открывать новые банковские счета.

Кроме того, суд обязал МВД РФ найти все транспортные средства, принадлежащие этим юрлицам и физлицам.

Основные активы

По данным ЕГРЮЛ, "Камчатское морское пароходство" принадлежит Иванчею. Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии – между Владивостоком и Камчаткой (Петропавловск-Камчатский), Владивостоком и Сахалином (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из 8 судов. Ежегодная выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Также Иванчей является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский – крупнейший порт Камчатского края, расположен на берегу незамерзающей Авачинской бухты. Порт находится в непосредственной близости к международным судоходным линиям, которые проходят на расстоянии 150-200 морских миль от восточного побережья Камчатки.