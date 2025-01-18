Семь дронов уничтожено над Калужской областью

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых беспилотниках над регионом.

"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены 7 БПЛА. Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидируется силами спасательных служб", - написал Шапша в своем телеграм-канале в субботу.

На месте работает оперативная группа, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее в пятницу глава региона сообщил, что в результате атаки дронов случилось возгорание на территории промышленного предприятия.