Пожар возник на предприятии в Калужской области после попадания беспилотника

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на предприятии в регионе в результате попадания БПЛА в пятницу вечером.

"На территории г. Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

По предварительной информации пострадавших нет.