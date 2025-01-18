В Брянской области с начала ночи уничтожено 11 беспилотников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о еще двух сбитых дронах над территорией региона.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем телеграмм-канале в субботу.

Жертв и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор. Ранее сообщалось о девяти сбитых беспилотниках над Брянской областью.