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РКН разработал проект для внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разработал проект приказа для ограничения доступа к информации о незаконных услугах в сфере миграции. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

По информации пресс-службы РКН, разработанный проект приказа вводит в подзаконный акт, регламентирующий порядок применения ограничительных мер, новый вид противоправной информации.

"Это сведения, содержащие предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции", - уточняет пресс-служба ведомства.

Изменение принимается в связи с дополнением статьи 15.3 закона № 149-ФЗ новым видом противоправной информации. Предложения и замечания по документу можно оставить на портале regulation.gov.ru, сказано в сообщении.

Общественное обсуждение завершится 15 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября подписал закон о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Закон дополняет перечень информации, доступ к которой в интернете ограничивается. Основанием для блокировки РКН сайта является решение (требование) генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.

На владельца соцсети возлагается обязанность осуществлять мониторинг соцсети в целях выявления информации о незаконных услугах в сфере миграции, а также незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.

РКН
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