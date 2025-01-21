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Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Смоленскую область

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны отбили атаку украинских беспилотников на Смоленскую область, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет. (...) На крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов", - говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.

Работают оперативные службы, отметил губернатор.

Смоленская область Василий Анохин
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