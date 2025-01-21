Смоленский губернатор сообщил о 17 обезвреженных над областью дронах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В ночь на 21 января над Смоленской областью были сбиты или подавлены 17 беспилотников, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В течение ночи средствами ПВО уничтожено и средствами РЭБ подавлено 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Смоленской области. Однако, благодаря работе наших военнослужащих, серьезных повреждений критически важных объектов не произошло. Сбитыми обломками при этом нанесен незначительный ущерб отдельным жилым зданиям", - заявил он.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь тем, чьи квартиры пострадали.

Ранее ночью Анохин сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, а затем - что военные атаку отбили.

Минобороны России сообщало, что за ночь над Смоленской областью были уничтожены 10 беспилотников.