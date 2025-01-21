Поиск

Смоленский губернатор сообщил о 17 обезвреженных над областью дронах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В ночь на 21 января над Смоленской областью были сбиты или подавлены 17 беспилотников, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В течение ночи средствами ПВО уничтожено и средствами РЭБ подавлено 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Смоленской области. Однако, благодаря работе наших военнослужащих, серьезных повреждений критически важных объектов не произошло. Сбитыми обломками при этом нанесен незначительный ущерб отдельным жилым зданиям", - заявил он.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь тем, чьи квартиры пострадали.

Ранее ночью Анохин сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, а затем - что военные атаку отбили.

Минобороны России сообщало, что за ночь над Смоленской областью были уничтожены 10 беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
ПВО Минобороны Василий Анохин Смоленская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Военная операция на Украине

Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Военная операция на Украине

Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5732 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });