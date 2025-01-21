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Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников ВСУ в ночь на вторник над Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"22 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, десять - над территорией Смоленской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Саратовской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников произошло возгорание на нефтебазе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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