Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников ВСУ в ночь на вторник над Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"22 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, десять - над территорией Смоленской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Саратовской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников произошло возгорание на нефтебазе.