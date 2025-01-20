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Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Новое возгорание произошло на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет. "Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 января. Тогда, по информации губернатора, территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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