Миллер обсудил с первым вице-премьером Казахстана сотрудничество в газовой отрасли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на встрече в Петербурге обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в газовой отрасли, сообщил "Газпром".

В 2025 году это первая встреча Миллера и Скляра. В 2024 году сообщалось о семи контактах между ними, в 2023 году - о пяти.

"Газпром" напоминает, что в октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

Правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Стороны уже приступили к обсуждению проекта по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд куб. м газа, из которых, как предполагается, 10 млрд куб. м пойдут на газификацию северо-восточной части Казахстана, а 35 млрд куб. м - на экспорт в Китайскую Народную Республику.

В ноябре 2024 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали Соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.