Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал президента РФ Владимира Путина о содержании его недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом", - сказал Ушаков журналистам.

"Отмечена готовность устраивать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - добавил он.