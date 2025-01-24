Трамп предпочел бы не вводить пошлины на китайский импорт

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предпочел бы не облагать дополнительными пошлинами товары, импортируемые из Китая, заявил он Fox News.

"У нас есть один большой инструмент влияния на Китай - это пошлины, и они этого не хотят, - сказал Трамп в интервью ведущему Fox Шону Хэннити. - Я бы предпочел их не использовать. Но это огромный инструмент влияния на Китай".

Ранее он угрожал ввести 10%-ную пошлину на весь китайский импорт уже с 1 февраля из-за поставок фентанила в США, а в рамках предвыборной кампании он говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами.

Трамп также сказал в интервью про председателя КНР Си Цзиньпина, что "он мне как друг" и что недавний телефонный звонок с ним "прошел отлично".

"Это была хорошая, дружеская беседа", - сказал президент США.

"До пандемии COVID у нас с ним были отличные отношения, - добавил Трамп. - Они очень амбициозная страна. Он очень амбициозный человек".

На заявлениях американского президента офшорный юань в паре с долларом укрепляется на 0,44%, до 7,2553 юаня за $1. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,74%.