Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщают китайские СМИ.

Трамп позже в пятницу подтвердил разговор, назвав его "очень хорошим как для Китая, так и для США".

"Я ожидаю, что мы вместе решим много проблем и начнем делать это незамедлительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Избранный президент США добавил, что обсудил с Си Цзиньпином, в частности, торговые вопросы и ситуацию с соцсетью TikTok в США.

"Мы с председателем Си Цзиньпином сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным", - указал Трамп.