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"Коммерсантъ" сообщил о желании "Россетей" управлять размещением майнинг-центров в регионах

Также "Россети" предлагают установить специальный тариф для простаивающих центров питания

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" хочет координировать расположение майнинг-центров в регионах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.

Главный аргумент - информированность компании о "наличии свободных электросетевых мощностей". Так, в некоторых регионах компания видит снижение энергопотребления, что ведет к невостребованности сетей и росту затрат на их содержание.

Как отмечает издание, такая ситуация возникла в Тюменской области, где свободные мощности превышают 500 МВт. И фактически при помощи майнеров "Россети" могли бы загрузить эти мощности, установив для этой категории потребителей спецтарифы.

В "Россетях" "Коммерсанту" сообщили, что "вопросы участия компании в развитии майнинга, а также использования инструментов стимулирования спроса в центрах с низкой перспективной нагрузкой находятся на стадии обсуждении", и вопрос об отдельном тарифе "рассматривается".

Источник издания в правительстве подтвердил получение такого письма и сообщил, что вопрос направлен на проработку в Минэнерго, где изданию не ответили.

В "Системном операторе" вопрос не прокомментировали, но сообщили, что в числе регионов с резервами, где майнеры не будут препятствием для подключения других потребителей, - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Коми.

С 1 января майнинг был запрещен в ряде регионов, в числе которых Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия.

Иркутская область Бурятия Забайкальский край Россети Тюменская область Михаил Мишустин Андрей Рюмин
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