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Майнеры смогут сообщать ФНС онлайн о полученной цифровой валюте

Майнеры смогут сообщать ФНС онлайн о полученной цифровой валюте
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Майнеры теперь могут отчитываться о добытой цифровой валюте в Федеральную налоговую службу онлайн, через личный кабинет налогоплательщика, сообщила ФНС.

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Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать информацию о намайненной валюте, необходимо заполнить форму в личном кабинете физлица в разделе "Майнинг", юрлица - в разделе "Майнинг цифровой валюты", в личном кабинете индивидуального предпринимателя (ИП) пользователь сможет воспользоваться жизненными ситуациями и выбрать соответствующую - "Майнинг цифровой валюты".

При этом и ИП, и юридические лица смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов, отмечает ФНС.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга (деятельности по добыче цифровых валют) в августе 2024 года. Он предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр ФНС.

Кроме того, налогоплательщики, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны отчитываться в ФНС о намайненной валюте не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюта была получена.

ФНС
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