Введенный запрет на майнинг высвободит 300 МВт в Иркутской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Запрет с 1 января майнинга криптовалют на юге Иркутской области, как ожидается, высвободит около 300 МВт мощности, сообщил журналистам гендиректор филиала "Системного оператора" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" Алексей Хлебов.

"Что мы ожидаем? Что по югу Иркутской области отключенная нагрузка от майнинга будет около 300 МВт. Много это или мало? Для понимания: зимнее потребление столицы Хакасии, Абакана, - 230 МВт", - сказал он.

Общее потребление майнинга в Сибири оценивается в 980 МВт, что, по оценкам Хлебова, можно сравнить с энергопотреблением Красноярска без учета Красноярского алюминиевого завода.

Ранее власти Иркутской области сообщали, что за 2020-2022 годы энергопотребление в Иркутской области выросло на 1 ГВт. Из них легальный майнинг "забрал" из иркутской энергосистемы 378 МВт, еще 197 МВт пришлось на "серый" майнинг (добычу криптовалюты на энергосетях городов и поселков по льготным тарифам для населения).

В конце 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начал действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

В Иркутской области запрет распространяется на Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, Ангарский городской округ, города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово.